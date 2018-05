Wagner holt sich Bronze bei Judo-Europameisterschaft

Anna-Maria Wagner vom KJC Ravensburg ist bei der Judo-Europameisterschaft in Israel Dritte in der Gewichtsklasse bis 78 Kilogramm geworden. In der Weltrangliste steht die amtierende deutsche Meisterin jetzt auf Platz 15.

Tel Aviv in Israel war der Landepunkt für 368 Judokas aus 44 Nationen zur Europameisterschaft 2018 der Männer und Frauen. Mit am Start war die 21-jährige Ravensburgerin Anna-Maria Wagner, die in Israel von ihrem Vater Remo Wagner begleitet wurde. Am Abschlusstag holte Anna-Maria Wagner in der Klasse bis 78 Kilogramm dann Bronze und sicherte der Mannschaft des den Deutschen Judo-Bund (DJB) die dritte Medaille des Turniers.

Im Kampf um Platz drei besiegte die 21-jährige deutsche Meisterin nach 7:25 Minuten Kampfzeit die Niederländerin Karen Stevenson. Damit ist Anna-Maria Wagner, U-21-Europameisterin 2016 und U-23-Europameisterin 2017, nun auch in der Elite des europäischen Frauenlagers angekommen. In der ersten Wettkampfrunde fand Wagner gegen Linda Politi aus Italien zunächst kein Mittel und musste nach vier Minuten in die Golden-Score-Verlängerung. Hier gelang der Ravensburgerin nach 24 Sekunden die entscheidende Wertung. Wer in der ersten Runde verlor, war bereits ausgeschieden.

Im Viertelfinale lieferte sich die deutsche Meisterin einen offenen Schlagabtausch mit der Weltmeisterschaftsdritten Natalie Powell aus Großbritannien. Schon nach 18 Sekunden konterte Wagner den Angriff ihrer Kontrahentin und ging mit Wazaari-Wertung in Führung. Im weiteren Kampfverlauf gelang Powell der Ausgleich. Nach drei Minuten musste sich die Ravensburgerin im Haltegriff geschlagen geben. In der Trostrunde besiegte die DJB-Athletin Patricia Sampaio aus Portugal, Dritte der Juniorenweltmeisterschaft, vorzeitig mit Uchi-Mata. Der Kampf um die Bronzemedaille gegen Karen Stevenson aus den Niederlanden wurde zur Ausdauerleistung für die junge KJC-Athletin. Beide Kämpferinnen attackierten sich unentwegt, erzielten aber über mehr als sieben Minuten keine Wertung. Nach 7:25 Minuten gelang der Bundeswehrsportsoldatin die Entscheidung. Europameisterin bis 78 Kilogramm wurde Madeleine Malonga aus Frankreich, Sechste der Weltrangliste, Vizemeisterin wurde die Französin Audrey Tcheumeo, Vierte der Weltrangliste. Die zweite Bronzemedaille gewann Natalie Powell aus Großbritannien, Dritte der Weltrangliste. Von Tel Aviv geht es für Anna-Maria Wagner gleich weiter in das dreiwöchige Konditionscamp in der Sierra Nevada in Spanien.