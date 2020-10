Wadenbeinbruch: Arias fällt ein halbes Jahr aus

An der Bahnlinie auf Höhe der Lorcher Straße in Schwäbisch Gmünd ist am Freitag eine Leiche gefunden worden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand handelt es sich um eine 72-Jährige, nach der die Polizei bereits am Donnerstagabend gesucht hatte. Das berichtet ein Polizeisprecher des Aalener Präsidiums auf Nachfrage von Schwäbische.de.

"Die Todesursache ist noch nicht bekannt, Fremdverschulden ist aber wohl auzuschließen", so der Beamte weiter.