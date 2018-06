Würzburg verpflichten Flügelspieler Mitch Creek

Basketball-Bundesligist s.Oliver Würzburg hat den australischen Nationalspieler Mitch Creek verpflichtet. Der 26 Jahre alte Flügelspieler unterschrieb einen Vertrag für die Saison 2018/2019.

Creek war erst im Frühjahr aus Adelaide zum Bundesligisten BG Göttingen gewechselt und bejubelte mit den Niedersachsen den Klassenerhalt. Ende Juni trifft Creek mit der australischen Nationalmannschaft in der WM-Qualifikation auf die Philippinen und Japan, danach will er wie im vergangenen Jahr an der NBA Summer League in Las Vegas teilnehmen. Im

Falle einer NBA-Verpflichtung hat der 26-Jährige bis kurz nach Abschluss der Sommerliga die Möglichkeit, aus seinem Vertrag bei s.Oliver Würzburg auszusteigen, teilten die Unterfranken mit.

