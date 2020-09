Vorjahresfinalist Daniil Medwedew zeigt sich bei den US Open der Tennisprofis weiter in bestechender Form.

Der 24 Jahre alte Russe gewann am Montag (Ortszeit) in New York sein Achtelfinale gegen Frances Tiafoe aus den USA mit 6:4, 6:1, 6:0 und erreichte damit mühelos das Viertelfinale. Dort trifft er am Mittwoch auf seinen Landsmann Andrej Rubljow, der den Italiener Matteo Berrettini mit 4:6, 6:3, 6:3, 6:3 bezwang.

