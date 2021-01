Vor Kitzbühel: Herren-Rennchef positiv auf Corona getestet

Kurz vor den Klassikern in Kitzbühel ist der Renndirektor der alpinen Ski-Herren, Markus Waldner, positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das teilte der Skiweltverband Fis mit.

Demnach sei Waldner beim vergangenen Weltcup in Flachau am Wochenende positiv getestet worden. Er befinde sich seit Bekanntwerden in Selbstisolation. Die Tests seiner Kontaktpersonen auf Covid-19 sind laut Fis-Mitteilung negativ ausgefallen.

In Kitzbühel werde Waldner am Wochenende von seinen Assistenten Emmanuel Couder und Hannes Trinkl vertreten. Auf der legendären Streif stehen am Freitag und Samstag zwei Abfahrten an - die erste als Ersatz für das coronabedingt abgesagte Rennen im schweizerischen Wengen. Am Sonntag folgt noch ein Super-G.

Am Sonntag hatte der Tiroler Landeshauptmann Günther Platter mitgeteilt, dass die Rennen stattfinden können. Wegen der jüngst aufgetretenen Verdachtsfälle auf die britische Coronavirus-Mutation im nahen Jochberg stand die Veranstaltung auf der Kippe.

