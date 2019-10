Vor dem Tor muss es bei den Towerstars besser laufen

Die Zelte der Oberschwabenschau stehen zum Teil noch, dazu gibt es am Sonntag neben dem Heimspiel der Ravensburg Towerstars in der CHG-Arena gegen den EV Lands-hut nebenan in der Oberschwabenhalle auch einen Auftritt von Peter Kraus. Das bedeutet, dass es am Sonntag rund um die beiden Hallen zu erneuten Parkplatzproblemen kommen könnte. Die wenigen Stellplätze auf dem Oberschwabenhallenparkplatz kosten am Sonntag vier Euro – ab 16.30 Uhr können Autofahrer von der Eywiesenstraße aus auf den Platz fahren. Rückstaus sind da natürlich nicht ausgeschlossen. Kostenlose Parkplätze gibt es auf dem Rundel-Areal gegenüber sowie etwas weiter weg auf dem Scheffel- und dem Kuppelnauplatz. (tk)