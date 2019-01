Vonn verzichtet auf Abfahrt in Garmisch-Partenkirchen

US-Skistar Lindsey Vonn wird definitiv nicht bei der Weltcup-Abfahrt am Samstag in Garmisch-Partenkirchen starten.

„Sie braucht einfach noch ein bisschen Zeit“, sagte Cheftrainer Paul Kristofic der Nachrichtenagentur AP. Die 34 Jahre alte Skirennfahrerin hatte nach ihren enttäuschenden Resultaten in Cortina d'Ampezzo am vergangenen Wochenende ein sofortiges Ende ihrer Karriere in Aussicht gestellt, dies zuletzt aber wieder offengelassen. Ob sie am Sonntag im Super-G dabei sein wird, ist noch nicht klar. Vonn hat in ihrer Karriere 82 Rennen im Weltcup gewonnen und würde gerne noch den Rekord von 86 Siegen des Schweden Ingemar Stenmark brechen.

