Von verramschten Fan-Artikeln und gehortetem Bier

Unter der Haube 500 PS, auf dem Tacho Tempo 200, an Bord drei junge Mitfahrer. Zwei von ihnen sind am Ende tot, ein weiterer wohl zeitlebens behindert. Dafür soll der Mann am Steuer mit drei Jahren Freiheitsentzug büßen, so lautet am Donnerstag die Entscheidung eines Schöffengerichts in Ulm.

Das Gericht befindet den angeklagten 28 Jahre alten Raser der fahrlässigen Tötung und der vorsätzlichen Gefährdung des Straßenverkehrs für schuldig.