Von RB zu RB: Leipzig holt Wolf im Sommer aus Salzburg

Beim Brand eines Wohnhauses in Denkingen am Mittwochmorgen gegen 3.50 Uhr sind die beiden Bewohner mit Rauchvergiftungen und leichten Verbrennungen ins Krankenhaus nach Ravensburg gebracht worden. Das Wohnhaus brannte nieder, zwei Autos im Holzschuppen neben dem Haus gingen ebenfalls in Flammen auf. Die Brandursache ist noch unklar. Die Kriminalpolizei nahm die Ermittlungen auf.

Dass das Ehepaar den Vollbrand des Hauses in der Straße „Sägadern“ im Pfullendorfer Ortsteil Denkingen überhaupt überlebte, hat es wohl seiner aufmerksamen ...