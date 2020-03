Von Caruana bis Wang: Die acht Kandidaten für die Schach-WM

Von Schwäbische Zeitung

28 positiv auf das Coronavirus getestete Menschen gibt es aktuell im Landkreis Sigmaringen. Dies teilt das Landratsamt am Montagmorgen mit. Nach neun Betroffenen am Freitag wird nun auch anhand der Fallzahlen im Landkreis deutlich, wie rasch die Verbreitung voranschreitet. „Wir sind nun alle gefordert mit zu helfen“, wird Landrätin Stefanie Bürkle in der Pressemitteilung zitiert. Sie bittet die Bürger ihre sozialen Kontakte einzuschränken und sich an alle Hygiene- und Quarantäneempfehlungen zu halten.