Vollmer über St. Brown: Hat alles für eine große Karriere

Der ehemalige Super-Bowl-Champion Sebastian Vollmer traut Equanimeous St. Brown von den Green Bay Packers unverändert eine große Karriere in der NFL zu. Daran habe sich auch durch die schwierigen vergangenen Jahre für den inzwischen 25 Jahre alten Deutsch-Amerikaner nichts geändert.

„Ich hab damals schon gesagt, dass er sich zum Nummer-Eins-Receiver der Packers vorarbeitet. Diesen Wunsch und Anspruch habe ich immer noch an ihn. Weil er dazu absolut die Fähigkeiten hat“, sagte Vollmer der Deutschen Presse-Agentur unter Verweis auf ein längeres Treffen mit St. Brown vor ein paar Jahren. „Nicht jede Karriere beginnt immer rosig. Es ist die härteste Liga der Welt.“

St. Brown hatte zu Saisonbeginn seinen Kaderplatz bei den Packers verloren. Er kam zwar in 13 der bislang 16 Partien dieser Saison zum Einsatz, hat statistisch aber viel schlechtere Werte als im Schnitt seiner Karriere - auch weil er weniger als Passempfänger eingesetzt wird und mehr in Sondersituationen wie einem Punt auf dem Feld steht.

Aus Sicht von Vollmer, der seine ganze Karriere bei den New England Patriots an der Seite von Tom Brady gespielt und den Super Bowl zwei Mal gewonnen hat, wäre selbst ein Abschied von den Packers nach dem Vertragsende nach dieser Saison kein Drama für St. Brown. „Viele haben eine Karriere irgendwo angefangen und woanders sehr erfolgreich beendet. Also, das heißt nichts“, sagte der 37-Jährige. „Er hat alles, was er für eine grandiose, lange Karriere braucht. Das wünsche und hoffe ich für ihn.“

Die Packers treffen in der Nacht zum Sonntag (2.15 Uhr MEZ) in der Divisional Round der Playoffs auf die San Francisco 49ers, bei denen der Deutsche Mark Nzeocha unter Vertrag steht. Der 32-Jährige aus Franken hatte lange gar keinen Platz bei dem Team, mit dem er 2020 noch im Super Bowl stand, und ist erst seit gut drei Wochen wieder dabei.

© dpa-infocom, dpa:220121-99-792907/2

NFL-Spielplan

NFL-Profil Jakob Johnson

Jakob Johnson bei den Patriots

Amon-Ra St. Brown bei den Lions

NFL-Profil Amon-Ra St. Brown

NFL-Profil Mark Nzeocha

NFL-Profil Equanimeous St. Brown