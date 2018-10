Volleyballerinnen verlieren WM-Partie gegen Serbien

Jetzt ist die Katze aus dem Sack. Die Fantastischen Vier kommen im Rahmen eines zweitägigen Open-Air-Festivals am Samstag, 8. Juni 2019, nach Aalen. Einen Abend zuvor werden am 7. Juni 2019 hochkarätige Künstler bei der Schlagerparty in der Ostalb-Arena die Bühne rocken. Mit dabei sind unter anderem DJ Ötzi, Michelle und die Gruppe Münchner Freiheit. Präsentiert wird das Festival von den „Aalener Nachrichten / Ipf- und Jagst-Zeitung“.

Restlos begeistert.