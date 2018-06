Volleyballerin Kozuch wechselt nach Piacenza

Nach ihrem China-Intermezzo verstärkt Volleyball-Nationalspielerin Margareta Kozuch bis zum Saisonende den italienischen Champions-League-Teilnehmer Nordmeccanica Piacenza.

Den Wechsel der Volleyballerin des Jahres 2014 von Shanghai zurück nach Europa gab der Deutsche Volleyball-Verband (DVV) auf seiner Internetseite bekannt. Die Spielführerin der DVV-Auswahl hatte nach der Weltmeisterschaft in Italien für eine Saison bei dem chinesischen Klub unterschrieben, mit dem sie in der vergangenen Woche Vize-Meister wurde. Kozuch hatte bereits in der Saison 2012/2013 für Busto Arsizio in Italien gespielt.

„Ich freue mich, dass es mit dem Wechsel nach Italien geklappt hat. Meine drei Monate in Shanghai waren sehr intensiv, und ich merke noch den Jetlag. Ich will und werde hart arbeiten, um meinem Team so schnell wie möglich zu helfen“, sagte Kozuch. Sollte die Spielberechtigung für ihren neuen Arbeitgeber rechtzeitig eintreffen, könnte sie bereits am Mittwoch in der Champions League gegen Dinamo Moskau ihr Debüt für Piacenza geben.