Volleyballer verpassen zweiten Sieg in Leipzig

Von Schwäbische Zeitung

Nach einem schweren Unfall am Freitag gegen 16 Uhr war die Bundesstraße 30 auf Höhe Laupheim-Süd in Fahrtrichtung Ulm komplett gesperrt. Es hat sieben Verletzte in fünf beteiligten Fahrzeugen gegeben. Ein Lastwagen ist auf das Ende eines Staus aufgefahren.

Ein Trümmerfeld bietet sich dem Betrachter nach dem Unfall auf der Fahrbahn der Bundesstraße: Überall liegen Fahrzeugteile herum, mittendrin steht der Lastwagen mit Berliner Kennzeichen und schweren Schäden am Bug.