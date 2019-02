Volleyballer feiern Pokalsieg im Mannschaftsbus

Wer ein guter Volleyballer ist, muss nicht unbedingt auch ein guter Sänger sein. Zu dieser Erkenntnis konnten Fans des VfB Friedrichshafen nach dem Volleyball-Pokalfinale kommen, wenn sie den VfB-Spielern oder dem Verein im Sozialen Netzwerk Instagram folgen. Dort tauchte wenige Stunden nach dem Pokaltriumph der Friedrichshafener ein Video aus dem Mannschaftsbus des VfB auf, das beweist: Die Spieler des VfB haben ihren Sieg gegen die SVG Lüneburg gebührend gefeiert. Nur sollte der Rekordmeister vom Bodensee hoffen, dass Popsänger Enrique Iglesias die Feiervideos niemals zu Gesicht bekommt. Inbrünstig, aber eher unmusikalisch würden ihm die Volleyballer aus Friedrichshafen da nämlich Liedfetzen entgegenschmettern, die nur ganz entfernt mit seinem spanischen Megahit „Duele el Corazón“ zu tun haben.

Aber es ist ohnehin nicht davon auszugehen, dass die Häfler darauf achteten, was sie da singen. Denn dass sie unter Herzschmerz litten, wie es der übersetzte Titel des Liedes vermuten lässt, war nach der Galavorstellung am Sonntag nur schwer vorstellbar. Da hatten die Friedrichshafener, bei denen Trainer Vital Heynen am Montag überraschend seinen Rückzug zum Saisonende bekannt gab, eindrucksvoll bewiesen, dass sie vielleicht nicht singen, dafür umso besser Volleyball spielen können. Mit einem 3:0-Sieg (25:23, 25:18, 25:16) zeigten sie dem Überraschungsfinalisten aus Lüneburg, warum der Pott bereits im dritten Jahr in Folge an den See gehört. Dabei lohnt ein Blick auf die Statistik: 120 Angriffssprünge finden sich auf Lüneburger Seite. Nur 93 sind es bei den Häflern. Die „LüneHünen“ sprangen im Angriff also öfter als ihre Gegner – und die beiden Außenangreifer der Lüneburger, Cody Kessel und Raymond Szeto, sogar sechs Zentimeter höher als Friedrichshafens Hochspringer Athanasios Protopsaltis. Trotzdem machte Letzterer mit seinem Team mehr Punkte. Effizienz lautet also das Zauberwort, das den Männern vom Bodensee den Titelgewinn bescherte.

Enttäuscht zeigte sich deshalb der Trainer des unterlegenen Lüneburger: „Wir haben es versucht, mit dem, was wir an Möglichkeiten haben. Das hat nicht so geklappt. Am Ende ist es natürlich traurig, weil ich weiß, dass zwei, drei meiner Jungs auf einem anderen Niveau spielen können, als sie es getan haben. Aber gegen so einen Gegner ist das nicht so einfach“, sagte Stefan Hübner und zollte dem Gegner aus Friedrichshafen Respekt: „Die haben geduldig weitergespielt, auch wenn sie mal zurücklagen. Das ist es, was Friedrichshafen immer macht. Und dann konnten sie sogar noch zulegen.“

Mehr entdecken: Vital Heynen verlässt den VfB Friedrichshafen

Tatsächlich war es Friedrichshafen vor allem in den Sätzen zwei und drei gelungen, seine ganze Klasse auszuspielen. Vielleicht trugen dazu auch die vielen mitgereisten Fans ihren Teil bei. Denn: Hätte sich das Pokalfinale nach der Präsenz der Fans entschieden, wäre die Partie wohl ebenso deutlich ausgegangen. Rund 250 Fans aus Friedrichshafen waren mit Bussen nach Mannheim gereist. Zu einer eindrucksvollen azurblauen Fankurve verhalf den Häfler Fans aber die Fanallianz mit den Anhängern des MTV Stuttgart. Denn schon seit einiger Zeit werden die beiden Finalspiele des Pokalwettbewerbs nacheinander in derselben Halle ausgetragen. Und so feuerten – farblich perfekt aufeinander abgestimmt – die Stuttgarter zunächst den VfB Friedrichshafen mit an, bevor die Fans vom Bodensee die Frauen des Allianz MTV Stuttgart lautstark in deren Partie gegen den SSC Schwerin unterstützen. Dann allerdings mit weniger Erfolg: Die Schwerinerinnen schlugen Stuttgart mit 3:0 (25:21, 25:21, 25:20) und glichen damit an diesem Finalsonntag die Nord-Süd-Bilanz wieder aus.

Die Spieler des VfB Friedrichshafen ließen sich von der Niederlage der befreundeten Stuttgarterinnen die Laune jedoch offensichtlich nicht verderben. Sie feierten ausgelassen den 16. Pokalsieg der Vereinsgeschichte. Und vielleicht lösten die neuen und alten Pokalsieger sogar das Versprechen aus Enrique Iglesias’ Lied ein und tanzten bis zehn Uhr („bailamos hasta las diez“), bis ihnen die Füße wehtaten („hasta que duelan los pies“). Videoaufnahmen davon sind aber – bisher – nicht an die Öffentlichkeit gelangt. Vielleicht ist das aber auch ganz gut so ...