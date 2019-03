Volleyballer des VfB Friedrichshafen starten mit Sieg in Play-offs

Der VfB Friedrichshafen hat den ersten Schritt Richtung Play-off-Halbfinale in der Volleyball-Bundesliga gemacht. Gegen den TV Bühl gewann der VfB am Samstagabend sein Heimspiel in der ZF-Arena mit 3:0 (25:21, 25:23, 25:15). Am Mittwoch, 3. April, um 20 Uhr kann Friedrichshafen in Bühl den Einzug ins Halbfinale schon perfekt machen.

Vital Heynen setzte gegen Bühl auf Bartlomej Boladz, Andreas Takvam, David Sossenheimer, Philipp Collin, Michal Petras und Zuspieler Jakub Janouch sowie Libero Markus Steuerwald. Der angeschlagene Athanasios Protopsaltis saß nur draußen. Der zweite Zuspieler Rafal Redwitz sowie Thilo Späth-Westerholt spielten nur wenige Sekunden. Heynen verzichtete fast gänzlich auf Wechsel, auch wenn seine Mannschaft immer wieder Schwankungen in ihrem Spiel hatte.

Es gibt so Tage, an denen es nicht so rund läuft. Trainer Vital Heynen Friedrichshafens Trainer Vital Heynen gestikuliert. (Foto: Uwe Anspach/Archivbild / DPA)

„Das war nicht unser bestes Spiel“, gab Heynen zu. „Wenn man nicht gut spielt, muss man wenigstens kämpfen, das haben wir getan.“ Passend zum Fazit von Heynen war der Start: Sossenheimer und Steuerwald waren sich bei einem ganz einfachen Ball der Bühler nicht einig und schenkten den Gästen den ersten Punkt. „Von solchen einfachen Fehlern gab es zu viele“, sagte Heynen.

Unkonzentriertheiten beim VfB

Doch nach und nach zog Friedrichshafen davon. Bei der ersten Auszeit stand es 8:6 für den VfB, bei der zweiten 16:10. Bühl hatte mehr und mehr Probleme, die Angriffe des Hauptrundensiegers abzuwehren. Speziell Petras und Boladz sammelten im ersten Satz fleißig Punkte. Doch der weitere Auftritt des VfB im ersten Durchgang stellte Heynen nicht zufrieden. Als Bühl von 10:17 auf 13:17 herankam, reagierte der VfB-Trainer sofort mit einer Auszeit. Bei 19:16 für seine Mannschaft nahm er die zweite Auszeit. Mit Unkonzentriertheiten gab Friedrichshafen den Vorsprung aus der Hand.

Angeführt von Zuspieler Mario Schmidgall und dem Argentinier Bruno Lima kam Bühl zum 20:20. Doch Petras und Boladz – mit einem Ass zum 25:21 – brachten dem VfB doch noch den Satzgewinn. Auch im zweiten Durchgang ließen sich die Bühler, die die Hauptrunde als Achter abgeschlossen haben, nicht abschütteln. Gute Angriffe von Felix Orthmann, dazu ein starker Block von Akhrorjan Sobirov sorgten für die 8:7-Führung der Gäste bei der ersten technischen Auszeit.

Rote Karte für Bühls Trainer

Es ging hin und her – Führung VfB, Ausgleich Bühl. Bis sich Friedrichshafen zur zweiten technischen Auszeit auf 16:13 abgesetzt hatte. In dieser Phase profitierte der VfB auch von Fehlern der Gäste. TVB-Trainer Ruben Wolochin war mit einigen Entscheidungen der Schiedsrichter überhaupt nicht einverstanden und schimpfte so lange, bis er die Rote Karte sah. Dadurch gab es automatisch einen Punkt für den VfB zum 17:13. Doch das schien seiner Mannschaft zu helfen, sie machte vier Punkte in Folge.

In den entscheidenden Momenten packte Friedrichshafen allerdings ein bisschen drauf. Beim Stand von 22:18 und 23:20 sah es ganz nach dem zweiten Satzgewinn aus. Doch der VfB leistete sich am Samstagabend vor 1768 Zuschauern in der ZF-Arena immer wieder leichte Fehler. Bühl glich zum 23:23 aus. Collin mit Wucht und Petras mit einem Ass führten aber zum 25:23.

Aufschlagfehler beendet Partie

Im dritten Satz machte der VfB von Beginn an den Eindruck, dass er dieses Match in drei Sätzen gewinnen wollte. Sossenheimer kam nun im Angriff besser durch, mit 8:5 ging es in die erste Auszeit. Bühl setzte zwar immer mal wieder Akzente, etwa durch den Amerikaner Matthew Alan Seifert. Aber Friedrichshafen machte im dritten Satz deutlich weniger Fehler und im Vergleich zu den ersten beiden Sätzen einen viel souveräneren Eindruck.

Bühl gab sich geschlagen, Heynen wechselte doch noch ein bisschen durch, brachte Redwitz, Jakob Günthör und Späth-Westerholt. In Gefahr geriet der Sieg überhaupt nicht mehr, ein Aufschlagfehler von Anton Qafarena besiegelte den 25:14-Satzerfolg des VfB. „Es gibt so Tage, an denen es nicht so rund läuft“, sagte Heynen. „Da muss man dann froh sein, wenn es trotzdem 3:0 ausgegangen ist.“