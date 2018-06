Volleyball-Trainer Guidetti: Wollen in Europaliga-Finale

Gut zehn Wochen vor der WM will Nationaltrainer Giovanni Guidetti mit den deutschen Volleyball-Frauen ins Endspiel der Europaliga einziehen.

„Die jungen Spielerinnen benötigen Spiele, und zwei Finalspiele gegen die Türkei wären natürlich eine große Erfahrung mehr“, sagte er vor den letzten beiden Gruppenspielen gegen Griechenland am Freitag in Dessau und am Sonntag in Nordhausen.

Die Türkei hat den Gruppensieg und die Finalteilnahme bereits sicher. Dem jungen deutschen Team reicht ein Sieg aus den beiden Partien gegen Griechenland zu Platz eins in Gruppe B. „Ein 3:2 gegen Griechenland ist nicht das Ziel, wenn wir in Deutschland spielen. Wir wollen in Dessau und Nordhausen beide Spiele klar gewinnen und dann ins Finale gehen“, kündigte Zuspielerin Mareen Apitz an. Das Final-Hinspiel findet am 16. Juli im türkischen Bursa statt, Austragungsort für das Rückspiel wäre am 19. Juli Rüsselsheim.

Im Vergleich zu den zwei Siegen gegen Polen in Oldenburg verändert Guidetti seinen Kader auf zwei Positionen. Jennifer Geerties und Carina Aulenbrock ersetzen Laura Weihenmaier und Anja Brandt. Er verzichtet zudem weiter auf einige Stars des Teams, mit dem er 2013 EM-Zweiter wurde. Die verjüngte Mannschaft zahlte das Vertrauen zurück und gewann bislang sieben von zehn Partien in der Europaliga.

Mit Blick auf die WM in Italien (23. September bis 12. Oktober) eine komfortable Situation. „Gott sei Dank“, sagte der 41-Jährige. „So eine Situation hatte ich als Coach hier noch nie.“

