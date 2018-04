Frauenvolleyball-Meister SSC Palmberg Schwerin ist der erfolgreichen Titelverteidigung ein weiteres Stück näher gekommen.

Die Mecklenburgerinnen bezwangen Allianz MTV Stuttgart in der heimischen Arena mit 3:0 (25:22, 25:21, 26:24) und gingen in der Finalserie Best of five mit 2:0 in Führung. Sollten die Schwerinerinnen am 28. April in Stuttgart auch das dritte Aufeinandertreffen für sich entscheiden, wäre der zwölfte deutsche Meistertitel perfekt.

