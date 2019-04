Volleyball-Bundesliga: Zum siebten Mal das gleiche Finale

Seit 2013 wird das Finale um die deutsche Volleyballmeisterschaft zwischen den Berlin Volleys und dem VfB Friedrichshafen ausgespielt. Daran ändert sich auch dieses Jahr nichts: Am Samstag folgte Titelverteidiger Berlin den Volleyballern vom Bodensee, die sich in der Serie mit 3:0 gegen Lüneburg durchgesetzt hatten, durch ein 3:0 (26:24, 25:19, 25:23) im vierten Halbfinalspiel gegen die Alpenvolleys Haching ins Finale.

In einer Saison, in der viel über die Schwächen der ewigen Rivalen die Rede war und in der Vereine wie die Alpenvolleys, Frankfurt oder auch Lüneburg und Düren die Top-Favoriten schlagen konnten, stehen sich im Finale also doch wieder die immer gleichen Clubs gegenüber. „Ich denke, es war ein absolut interessantes Jahr, in dem viele Vereine versucht haben, dafür zu sorgen, dass nicht Berlin und Friedrichshafen im Finale stehen“, sagte VfB-Trainer Vital Heynen, ergänzte aber: „Wir müssen ehrlich sein: Berlin ist wirtschaftlich die stärkste Mannschaft der Liga. Deshalb hätte es überrascht, wenn Berlin es nicht geschafft hätte. Aber: Die Liga wird immer enger. Die anderen Mannschaften leisten sehr gute Arbeit. Es wird schwieriger und schwieriger. Es könnte gut sein, dass das Finale im nächsten Jahr anders aussieht.“

Die Finalserie, die im Modus Best of Five ausgespielt wird, beginnt am Samstag (17.30/Sport1 und sporttotal.tv) in Friedrichshafen. Spiel zwei steigt am 2. Mai (18.30) in Berlin.