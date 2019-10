Vizemeister EHC München baut Siegesserie aus

Der EHC Freiburg scheint den Ravensburg Towerstars in dieser Saison nicht zu liegen. Die Towerstars verloren am siebten Spieltag der Deutschen Eishockey-Liga 2 bereits zum zweiten Mal gegen die Breisgauer. In der Ravensburger CHG-Arena hieß es am Ende 2:4. „Ich bin sehr enttäuscht, das war nicht gut von uns“, sagte Towerstars-Trainer Tomek Valtonen.

Nichts Neues gab es im ersten Drittel. Die Ravensburg Towerstars scheinen dieses Jahr ein bisschen Anlaufzeit zu brauchen.