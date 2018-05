Vize-Weltmeister Freimuth gibt in Götzis auf

Vize-Weltmeister Rico Freimuth hat beim Zehnkampf- Meeting in Götzis/Österreich überraschend aufgegeben. Der 30-Jährige vom SV Halle/Saale begründete dies mit „mentaler Müdigkeit“.

Freimuth beendet möglicherweise ganz die Saison und verzichtet auch auf die Leichtathletik-Europameisterschaft im August in Berlin. „Das kann heißen, dass ich die EM gar nicht in Angriff nehme. Das ist sogar realistisch“, sagte er.

Die Qualifikation wäre ohnehin schwierig, da Freimuth in drei Wochen in Ratingen antreten müsste, um eines der drei EM-Tickets zu erkämpfen. Dies hatte er eigentlich ausgeschlossen, da ihn auch leichte Kniebeschwerden beim Hochsprung plagten. Dies sei aber nicht der Grund dafür gewesen, dass er zum Stabhochsprung nicht mehr antrat. Mit 13,96 Sekunden über 110 Meter Hürden und 48,58 Meter im Diskuswerfen war Freimuth gut in der zweiten Tag gestartet. Umso rätselhafter war dann sein Rückzug.

„Meine Form ist gut“, sagte der Zehnkämpfer selbst. „Aber wenn man den Spaß vorzeitig verliert...“ Bundestrainer Rainer Pottel war ebenfalls überrascht von Freimuths Entscheidung, warb aber um Verständnis: „Rico ist seit 2011 jedes Jahr beim Saison-Höhepunkt dabei, da ist man irgendwann mal ausgebrannt.“

