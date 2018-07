Vitali Klitschko erhält Bundesverdienstkreuz

Hamburg (dpa) - Box-Weltmeister Vitali Klitschko wird mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet. Der Ukrainer, der lange Zeit in Hamburg gelebt hat, soll den Orden am 3. Juni in seiner Heimatstadt Kiew überreicht bekommen, meldet die Zeitschrift „Bunte“ in ihrer aktuellen Ausgabe.

In der Begründung heißt es laut der Illustrierten, Klitschko habe sich um die Förderung der deutsch-ukrainischen Beziehungen verdient gemacht und sei ein Vorbild für die Jugend. Klitschko verteidigt am 29. Mai seinen Schwergewichtstitel in der Schalke-Arena gegen den Polen Albert Sosnowski.