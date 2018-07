Vietoris Sechster beim GP2-Lauf in Monza

Monza (dpa) - GP2-Rennfahrer Christian Vietoris hat beim vorletzten Saisonlauf der zweithöchsten Formel-Serie den sechsten Platz belegt.

Der 22-Jährige aus Gerolstein wies am Samstag in Monza 16,710 Sekunden Rückstand auf den Sieger Luca Filippi auf. Der Italiener gewann sein Heimrennen nach 30 Runden auf dem 5,793 Kilometer langen Hochgeschwindigkeitskurs in 47:47,704 Minuten.

Der Franzose Charles Pic wurde Zweiter. Sein Landsmann Romain Grosjean, der längst als GP2-Meister feststeht, kam auf Rang drei.

Der für das Team Racing Engineering startende Vietoris liegt vor dem Saisonfinale am Sonntag mit 29 Punkten auf dem neunten Platz der Gesamtwertung. Grosjean (89) führt uneinholbar vor Pic (52) und Filippi (51).