Vierter Neuzugang: Paderborn leiht Berliner Jastrzembski aus

Von Deutsche Presse-Agentur

Die Zahl der Coronavirus-Patienten in Bayern ist auf sechs gestiegen. Erstmals hat sich in Deutschland ein Familienmitglied eines schon Infizierten mit dem neuartigen Erreger angesteckt, wie das bayerische Gesundheitsministerium am Freitag in München mitteilte. Es handele sich um das Kind eines Mannes aus dem Landkreis Traunstein. Die beiden sind nach Angaben der Behörden vor Ort in einem Krankenhaus in Trostberg isoliert worden.

Seit einigen Wochen breitet sich das neuartige Virus 2019-nCoV von der chinesischen Millionenmetropole ...