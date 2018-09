Vielseitigkeitsreiterin Klimke auf Gold-Kurs

Von Schwäbische Zeitung

Ein schwerer Verkehrsunfall mit Todesfolge beschäftigte am späten Sonntagabend Polizei und Rettungskräfte. Wie die Beamten am frühen Montagmorgen mitteilten, habe sich der Zwischenfall gegen 20.00 Uhr auf der B30 kurz vor Biberach-Nord in Fahrtrichtung Biberach ereignet.

Eine 21-Jährige Autofahrerin fuhr demnach auf dem rechten Fahrstreifen, als für sie völlig überraschend ein 20-Jähriger in dunkler Kleidung auf die Bundesstraße hervortrat.