Vielseitigkeitsreiter Jung siegt im DM-Eröffnungsspringen

Michael Jung hat das Eröffnungsspringen der deutschen Meisterschaften in Balve gewonnen. Der Vielseitigkeits-Olympiasieger aus Horb gewann die Prüfung am Donnerstag mit Daily Impressed dank der schnellsten Runde ohne Fehler. Auf Platz zwei kam Johannes Ehning aus Borken mit Con Pleasure.

Das Auftaktspringen gehört zum Rahmenprogramm der Meisterschaften. Die ersten Wertungsprüfungen der Titelkämpfe im Sauerland werden am Freitag geritten. Auch die Dressur-Wettbewerbe in Balve starten am Freitag.

Bei der DM der Springreiter, bei der auch Frauen starten dürfen, wird es einen neuen Titelträger oder eine neue Titelträgerin geben. Vorjahressiegerin Alice Blum kann ihr Toppferd Alice in Balve nicht einsetzen, da die Stute nach einer Verletzung noch nicht wieder ausreichend fit ist.

Turnierveranstalter

Deutscher Verband (FN)