Vielseitigkeits-Team nach erster Reiterin auf Platz drei

Das deutsche Vielseitigkeits-Team liegt nach dem ersten Ritt bei den Olympischen Spielen in Tokio auf Platz drei. Erste Reiterin des Trios war in der Dressur Julia Krajewski aus Warendorf mit Amande.

Sie musste sich mit 25,20 Minuspunkten nur dem britischen Sieger Oliver Townend auf Ballaghmor Class (23,60) und dem Chinesen Hua Tian Alex auf Don Geniro (23,90) geschlagen geben. „Amande ist jetzt kein Dressurpferd, das fällt ihr nicht ganz so leicht“, kommentierte Krajewski: „Springen ist mehr ihr Metier.“ Zum Ergebnis sagte sie: „Mein Ziel waren 25 Punkte - und das haben wir geschafft.“

Zudem sind Sandra Auffarth aus Ganderkesee mit Viamant am Freitag und der dreimalige Olympiasieger Michael Jung aus Horb mit Chipmunk am Samstag am Start. Nach dem Geländeritt am Sonntag fällt die Entscheidung im abschließenden Springen am Montag.

