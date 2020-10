Video-Frust für Liverpool: Remis im Derby beim FC Everton

Der englische Fußballmeister FC Liverpool hat durch eine umstrittene Entscheidung des Videoschiedsrichters seinen vierten Saisonsieg verpasst.

Nach dem historischen 2:7-Debakel bei Aston Villa musste sich das Team von Trainer Jürgen Klopp am Samstag im Premier-League-Derby bei Tabellenführer FC Everton mit einem 2:2 (1:1) zufrieden geben. Der vermeintliche Siegtreffer für Liverpool in der Nachspielzeit durch Jordan Henderson wurde nach Entscheidung des Videoassistenten wegen einer äußerst knappen Abseitsposition aberkannt.

Zuvor waren die Gäste durch ein frühes Tor von Sadio Mané (3. Minute) und den 100. Liverpool-Treffer von Mohamed Salah (72.) zweimal in Führung gegangen. Aber Michael Keane (19.) - nach Vorlage des früheren Bayern-Profis James Rodriguez - und Dominic Calvert-Lewin (81.) besorgten jeweils den Ausgleich für die Gastgeber.

Der FC Everton musste die Schlussminuten in Unterzahl spielen, weil Richarlison für ein hartes Foul an Thiago die Rote Karte kassierte. Das Team des ehemaligen Bayern-Trainers Carlo Ancelotti bleibt nach dem Remis ungeschlagen an der Tabellenspitze. Allerdings wartet der Club nun seit einem Jahrzehnt auf einen Sieg im Merseyside-Derby. Zuletzt hatten die Toffees in der Premier League auf den Tag genau zehn Jahre zuvor gegen Liverpool gewonnen.

Salah erzielte sein 100. Tor für Liverpool in seinem 159. Spiel in allen Wettbewerben für die Reds. Schneller schafften das in der Vereinsgeschichte nur Roger Hunt (in 144 Spielen) und Jack Parkinson (153).

