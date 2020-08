VfL-Frauen mit Kantersieg ins Champions-League-Halbfinale

Wie sich das Infektionsgeschehen in Deutschland entwickelt, ob für Corona-Patienten genügend Intensivbetten bereitstehen und ob es derzeit nur mehr Infizierte wegen ausgeweiteter Coronatests gibt: Schwäbische.de findet die Antworten.

Wie entwickelt sich das Infektionsgeschehen derzeit? Nachdem die Zahl der Neuinfektionen in Deutschland in den vergangenen Monaten zurückgegangen war, steigt sie seit Juli wieder an, besonders stark seit Beginn der Urlaubszeit in den vergangenen Wochen.