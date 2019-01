Fußball-Zweitligist VfL Bochum hat den österreichischen U21-Nationalspieler Dominik Baumgartner verpflichtet.

Wie der Club am Freitagabend mitteilte, erhält der 22-Jährige vom FC Wacker Innsbruck einen Vertrag bis zum 30. Juni 2022. Baumgartner hat in der österreichischen Bundesliga bislang 19 Spiele und in der 2. Liga 85 Partien absolviert. Im Juniorenbereich hat der Defensivallrounder bislang 44 Länderspiele bestritten.

