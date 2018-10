VfL Bochum verlängert Vertrag mit Trainer Dutt bis 2020

Oberbürgermeister Norbert Zeidler hat beim Bürgertag am vergangenen Montag in der Stadthalle eine bemerkenswerte Rede gehalten, in der er sich deutlich zur politischen Situation in Deutschland äußerte und auch auf die Bedeutung der Städte im 21. Jahrhundert hinwies.

Bemerkenswert ist an dieser Rede allerdings auch, dass einige der darin geäußerten Gedanken nicht original Zeidler sind. Sie finden sich in auffällig ähnlicher Weise in bereits erschienenen Zeitungskommentaren wieder.