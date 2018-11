VfB trifft im Pokal-Halbfinale zu Hause auf Düren

Die Volleyballer des VfB Friedrichshafen haben am Sonntagabend Losglück gehabt. Im Halbfinale um den DVV-Pokal genießen die Mannen von Trainer Vital Heynen am Donnerstag, 13. Dezember (18 Uhr), gegen Düren Heimrecht. Im zweiten Spiel erwartet Lüneburg Meister Berlin. Lüneburg setzte sich am Sonntagabend überraschend mit 3:1 bei den United Volleys Rhein-Main durch (25:14, 25:22, 17:25, 25.19). Berlin besiegte die Netzhoppers mit 3:0 (20:25, 22:25, 19:25). „Es ist schön, dass wir zu Hause spielen, aber Düren ist ein hartnäckiger Gegner“, sagte Vital Heynen. Düren hatte zu Beginn der neuen Saison in Berlin mit 3:2 gewonnen.