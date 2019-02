VfB-Trainer Weinzierl denkt nicht an Rücktritt

Von Schwäbische Zeitung

Einbrecher haben am Freitag in Blitzenreute unbemerkt Beute in einem Einfamilienhaus gemacht. Sie verschafften sich am Freitag, im Zeitraum von etwa 19.45 Uhr bis 21.10 Uhr in der Straße Im Kalkofen gewaltsam Zugang in einem Einfamilienhaus, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Die zunächst unbekannten Täter klauten aus der Wohnung Schmuck und Bargeld. Zeugen, die zum Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge feststellten, werden von der Polizei gebeten, sich beim Polizeirevier Weingarten, Telefon 0751 / 8036666, zu melden.