VfB-Trainer Stevens: „Mehr Fehler als erlaubt“

STUTTGART - Am Mittwoch ist das Gazi-Stadion an der Waldau nach umfassender Renovierung wieder den Stuttgarter Kickers übergeben worden. Vielleicht sollte der VfB die Blauen fragen, ob sie bis zum Saisonende die Stadien tauschen wollen. Denn der Heimfluch in der Mercedes-Benz-Arena nimmt existenzbedrohende Formen an. Auch gegen Borussia Dortmund setzte es am Freitag eine Niederlage. Nach dem verdienten und nur dem Ergebnis nach spannend klingenden 2:3 (1:2) spitzt sich die Lage beim VfB zu.

Stuttgart bleibt nach der Niederlage natürlich Tabellenletzter. Viel schwerer wiegt aber, dass nun auch langsam der Abstand zur Konkurrenz größer wird. Dortmund hat nach dem dritten Sieg hintereinander nun sieben Punkte Vorsprung auf den VfB, Hertha und Freiburg auf den Plätzen 17 und 16 werden auch am Sonntag mindestens drei Punkte Vorsprung haben.

„Nicht mit Vertrauen ins Spiel“

Robin Dutt nahm die neuerliche Niederlage dennoch recht gefasst hin. „Die Dortmunder sind wieder in Schwung gekommen“, sagte der VfB-Sportvorstand, „und wenn du ganz unten stehst, gehst du nicht mit Vertrauen ins Spiel.“ Jedoch gab auch er zu: „Man muss schon sagen, dass wir viele einfache Fehler gemacht haben.“ Wohl wahr. „Wir dürfen uns nicht erlauben, was wir uns erlaubt haben“, sagte auch Trainer Huub Stevens, „diese vielen kleinen Fehler.“

Erstaunlich, dass die Stuttgarter Anhänger ihren VfB dennoch während der gesamten Partie unterstützten. Sogar das Pfeifkonzert nach Spielende legte sich, als die VfB-Profis in die Kurve gingen und mit den Fans diskutierten.

Am Freitag schaffte Stuttgart es nur die ersten zehn Minuten, einigermaßen gleichwertig mit Dortmund zu sein. Wie gehabt ließen sie den Gegner kommen, warteten auf Konter. Mit Neuzugang Serey Die und Carlos Gruezo agierten zwei defensive Mittelfeldspieler als Quarterback – ja, für wen eigentlich? Für Timo Werner, der nominell im Sturmzentrum agieren sollte, aber kaum Bälle bekam? Für Martin Harnik, dem auf den Flügeln auch nicht viel gelang? Für Florian Klein, der auch nur einmal richtig auffallen sollte in diesem Spiel – dann aber richtig?

Wie auch immer. Neuzugang Die jedenfalls gab fleißig Kommandos, verlangte häufig den Ball, wurde ein paar Mal gefoult, teilte selbst aber öfter aus. Das war alles ganz ordentlich. Wenn er sich Bälle zurückkämpfte, klatschten die Zuschauer sogar begeistert. Die mag das Zeug zum Publikumsliebling haben, doch als Marco Reus in der 25. Minute am Strafraum an den Ball kam, behinderten sich Gruezo und Die gegenseitig zu sehr, um Dortmunds Star am Passen zu hindern. Reus leitete den Ball zu Shinji Kagawa weiter, der eher glücklich Pierre-Emerick Aubameyang bediente. Der aber machte kurzen Prozess und traf zum 1:0.

Das war’s! Dies werden sich viele im Stadion gedacht haben nach dem Tor. Stuttgart hatte da seit 579 Minuten nicht mehr getroffen in der eigenen Arena und machte auch nun nicht den Eindruck, unbedingt den Strafraum erobern zu können. Doch dann, es lief die 585. Minute n.T.S. (nach Torerfolg in Stuttgart), standen die Stuttgarter bei einem Eckball um den gegnerischen Strafraum herum postiert. Über Werner und Timo Baumgartl gelangte der Ball in den Fünfmeterraum, wo Georg Niedermeier plötzlich am Boden lag. Referee Deniz Aytekin entschied auf Elfmeter – glücklich für den VfB, aber da war sie, die Gelegenheit, den Torfluch zu beenden. Und Florian Klein nutzte sie. Sein Elfmeter ging genau ins Eck – das 1:1. Die Zuschauer brüllten, klatschten, rollten die Fähnchen aus, die der Hauptsponsor vor dem Spiel hatte verteilen lassen.

Lange freuen über diesen historischen Moment konnten die Stuttgarter sich aber nicht. Sieben Minuten später bediente Kagawa den heranstürmenden Gündogan, der mit einem kurzen Sprint Gruezo davonlief und mit der Pike aus spitzem Winkel eiskalt verwandelte. Die versuchte vergeblich, Gündogan den Ball noch vom Schuh zu spitzeln.

Nach dem 1:2 brach der VfB zwar nicht ein, der BVB drehte aber auch nicht wirklich auf. Serey Die wurde von den Zuschauern immer noch bei jedem Ballgewinn bejubelt, und gegen Mitte der zweiten Halbzeit entwickelte sich so zumindest das von BVB-Trainer Jürgen Klopp erwartete „superintensive“ Spiel. Die Stuttgarter Angriffsbemühungen blieben weiter grotesk harmlos. Erst als Marco Reus in der 89. Minute ein Solo schön zum 3:1 abschloss, reagierte der VfB wieder. Doch Niedermeiers Kopfballtor in der Nachspielzeit kam einfach viel zu spät.

Stuttgart: Stuttgart: Ulreich - Schwaab (78. Kostic), Baumgartl, Niedermeier, Gotoku Sakai - Serey Die, Gruezo (56. Leitner) - Klein, Hlousek (72. Ibisevic) - Harnik, Timo Werner. – Dortmund: Weidenfeller - Piszczek, Subotic, Sokratis, Schmelzer - Sahin, Gündogan - Kampl (46. Mchitarjan), Kagawa (69. Blaszczykowski), Reus (90. Ginter) - Aubameyang. – Tore: 0:1 Aubameyang (25.), 1:1 Klein (32., Foulelfmeter), 1:2 Gündogan (39.), 1:3 Reus (89.), 2:3 Niedermeier (90.+1). – Zuschauer: 60000 (ausverkauft).