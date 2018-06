VfB-Trainer Schneider vor der Rückrunde: „Wir haben zu viele Gegentore kassiert“

Den Auftakt in die Rückrunde der Fußball-Bundesliga bestreiten heute (20.30 Uhr/ARD und Sky) Borussia Mönchengladbach und der FC Bayern München, morgen (15.30 Uhr/Sky) geht es nach einer enttäuschenden Halbserie auch für den VfB Stuttgart wieder los. Mit dem Heimspiel gegen den FSV Mainz 05 beginnt für den VfB der Kampf um die internationalen Plätze. Wie er den Verein mit dem roten Brustring wieder zu neuem Glanz führen will, und warum hierbei Geduld gefragt ist, erläutert Trainer Thomas Schneider vor dem Start im Gespräch mit Jochen Schlosser und Jürgen Schattmann.

Herr Schneider, stimmt es, dass Sie Ihre Trainerkarriere der Mutter eines A-Jugendlichen vom FC Dingolfing zu verdanken haben?

Ja, das ist immer ein schöner Aufhänger (lacht). Ich wollte nach meiner Karriere im Fußball bleiben, viel hospitieren, Erfahrungen sammeln, und bin dann erst mal mit meiner Familie nach Straubing in Bayern gezogen, in die Heimat meiner Frau. Tatsächlich stand dann eines Tages meine jetzige Nachbarin vor der Tür. Ihr Sohn spielte in Dingolfing in der Bayernliga eine Klasse unter der A-Junioren-Bundesliga, sie meinte, sie bräuchten dringend einen neuen Trainer, ob ich mir das vorstellen könnte. Ich sagte, eigentlich nicht, aber ich schau mir mal ein Spiel an. Das Niveau hat mich dann überzeugt, und ich beschloss, dass das ein guter Einstieg für mich sein könnte. Weil ich einen guten Co-Trainer hatte, konnte ich parallel wichtige Hospitationen machen, war ein paar Wochen in der Jugendakademie von Sporting Lissabon, in Koblenz bei Uwe Rapolder und machte in Hoffenheim eine komplette Vorbereitung bei Ralf Rangnick mit zu jener Zeit, als mein heutiger Assistent Tomi Maric dort Co-Trainer war. Gut war, dass ich das Gelernte gleich im Trainingsbetrieb ohne großen Druck ausprobieren konnte. Es stimmt also schon, dass das der Einstieg war.

Junge Spieler sollen ja auf junge Trainer schwören, weil die einfach viel mehr über Taktik wissen und es auch weitergeben. Stimmt das?

Das Wissen über Taktik hat nichts mit dem Alter zu tun. Sagen wir mal so: Unter Frank Wormuth ist die Trainerausbildung im DFB inhaltlich tiefer geworden und sicher auch anspruchsvoller. Dass jeder heute über Taktik spricht, ist auch der Geist der Zeit: Die Medien berichten mehr darüber, schon Achtjährige spielen Playstation und wissen genau, was der Unterschied zwischen 4-4-2 und 4-3-3 ist. Am wichtigsten für einen Trainer bleibt allerdings – Taktik hin oder her – sein Umgang mit der Mannschaft, mit den Menschen. Das habe ich zum Beispiel auch von Otto Rehhagel und Christoph Daum aus ihren Referaten beim Trainerlehrgang mitgenommen.

Warum gibt es in Deutschland heute reihenweise 17-jährige Talente? Was machen die Fußballinternate so viel besser als früher?

Qualitativ und methodisch hat sich wahnsinnig viel verbessert, alle Bereiche wurden professionalisiert. Jugendliche trainieren heute statt vier Mal, wie wir früher, sieben Mal die Woche, drei mal morgens vor der Schule, vier mal nachmittags. Wer als Trainer so viel Zeit hat, mit den Jungs zu arbeiten, kann sich natürlich viel intensiver um den Einzelnen kümmern, Stärke-Schwäche-Profile erstellen, an athletischen und technischen Defiziten arbeiten. Drei Einheiten in der Woche sind allein dafür da – da werden Kopfballspiel, Ballannahme, starker-schwacher Fuß isoliert trainiert. Ein richtig straffes Programm ist das, manchmal fast schon drüber, man merkt zuweilen, die Jungs sind im Kopf zu, sie werden mit Informationen überfrachtet und brauchen wieder Freiräume. Ich glaube übrigens, viel Qualität entsteht einfach durch freies Spielen. Özil oder Götze, das sind Jungs, die kein Trainer gemacht hat, die haben einfach pausenlos gespielt.

Jeder setzt ja inzwischen mit Erfolg auf die Jugend: Freiburg, Hoffenheim, Schalke, Wolfsburg ... Ist die Arbeit beim Rekord-Jugendmeister VfB tatsächlich immer noch so außergewöhnlich?

Das Alleinstellungsmerkmal, dass wir uneingeschränkt die Nr. 1 sind, das gibt es sicher nicht mehr. Das hatten wir aber, über lange Jahre. Wir sind immer noch Jugend-Rekordmeister, die anderen haben aber aufgeholt. Trotzdem bleibt unser Anspruch, dass wir mit allen Jugendteams immer an der deutschen Spitze mitspielen wollen, in allen Altersstufen Toptalente hervorbringen – und sie möglichst in die Bundesliga bringen möchten. Da dürfen wir aber den Bogen auch nicht überspannen. Ohne ältere, erfahrene Korsettstangen kannst du keine Jungen integrieren. Bei uns wird jetzt nicht der Jugendwahn ausbrechen. Das geht auch gar nicht. Man kann Talente nicht beliebig reinwerfen, man muss den richtigen Zeitpunkt abwarten: Ist er körperlich so weit? Kann er das Spieltempo mitgehen? Kann er sich durchsetzen?

Unter Ihrem Vorgänger Bruno Labbadia war das seltsamerweise kaum einer.

Das kann ich nicht beurteilen. Inzwischen spüren wir allerdings, wie ein Schub durch die Jugendteams geht. Nicht nur, weil wir vier junge Spieler mit ins Trainingslager nach Südafrika genommen haben. Wir haben auch in den Länderspielpausen immer wieder einige Spieler dabei, insgesamt mehr als 20 Jungtalente von der U17, U19 und U23, die regelmäßig mit den Profis trainieren dürfen. Die Jungs sehen gerade: Der Weg ist da, es ist möglich, über gute Leistungen den Sprung nach oben zu schaffen.

Ist der B-Jugend-Jahrgang, mit dem Sie den Titel holten, ein goldener, vergleichbar mit dem Gomez-Khedira-Tasci-Jahrgang?

Der jetzige, den Domenico Tedesco betreut, ist vielleicht noch besser. Der ist, was das spielerische Potenzial anbelangt, schon sehr, sehr gut. Die vorigen waren auch gut, generell aber ist es so – und das sage ich den Jungs auch immer: Im Kabinengang hängen all die Meisterfotos von unserem Nachwuchs, aber da sind auch Jahrgänge dabei, da schaffte es kein Einziger in die Bundesliga.

Timo Werner schaffte es im Rekordtempo. Wie gut ist er schon, wie gut kann er werden?

Timo hatte ein unglaubliches halbes Jahr, und natürlich wird er in der Öffentlichkeit wahrgenommen. Er hat sicher eine gute Zukunft vor sich, wenn er seinen Weg weitergeht wie bisher. Er ist ja eigentlich ein Mittelstürmer, hat aber seine Rolle auf Außen, auch defensiv zu arbeiten, super angenommen. Er ist unheimlich konstant für sein Alter, nur wir dürfen ihn nicht verheizen. Er geht ja noch zur Schule. In der Vorbereitung hat er die Belastung manchmal nicht ganz so gut verkraftet, nach seinen Rückenproblemen war er zuletzt nicht immer in der Startelf. Aber wir werden ihn wieder heranführen, und ich bin absolut sicher, dass er seinen Weg bei uns noch weiter gehen wird. Er weiß, dass er hier die Chance hat zu spielen. Wie lange er bleibt, wird auch an uns liegen, daran, wie sich das Team entwickelt.

Sie haben gegen Hannover die drittjüngste Startelf der VfB-Geschichte nominiert, 23,4 Jahre im Schnitt. Erfüllt Sie das mit Stolz?

Was heißt Stolz? Das haben wir nicht bewusst gemacht, sondern aus der Situation heraus. Der 19-jährige Rani Khedira hat sich angeboten, die Konstellation es ermöglicht. Letztlich zählt immer nur der Leistungsgedanke.

Weil man punkten muss, das Stuttgarter Umfeld viel erwartet – und der Präsident sogar von der Champions League träumt. Spüren Sie den Druck?

Eigentlich nicht. Ich bin auf die Mannschaft fokussiert, auf unser Ziel, unseren Plan. Den größten Druck mache ich mir dabei, die Trainingseinheiten optimal vorzubereiten, die Mannschaft optimal auf das nächste Spiel hinzuführen. Dass man Punkte braucht, um sein Konzept durchzuziehen und in Ruhe zu arbeiten, weiß ich. Entscheidend ist beim Umgang mit den Fans, dass man offen kommuniziert, wo man steht. Wir sind Zehnter, und es gibt derzeit in der Bundesliga einfach fünf, sechs Teams, die viel mehr Möglichkeiten haben als wir, dahinter sieben acht Teams auf ähnlichem Level. Die wollen wir natürlich noch hinter uns lassen. Aber das Beispiel VfL Wolfsburg, der für ein 50-Millionen-Paket inklusive Gehalt einen Spieler wie Kevin de Bruyne verpflichtet, zeigt, dass da momentan eine Schere aufgeht in der Liga. Andererseits lässt sich die Mär von den Underdogs der Liga nicht mehr aufrechterhalten: Freiburg hat Darida für vier Millionen Euro gekauft, Mainz Koo für fünf Millionen. Da sind die Unterschiede zu uns nicht mehr groß.

Borussia Mönchengladbach hat gezeigt, dass man die Lücke nach oben auch schließen kann.

Klar, das kann funktionieren, und da wollen wir auch hin. Wir müssen einfach clever sein. Unser Weg wird sein, um unsere Führungsspieler wie Vedad Ibisevic und Christian Gentner herum unsere Toptalente zu bauen. Wenn wir starke Spieler von außen dazubekommen können, müssen wir schauen, was realisierbar ist. Natürlich wird im Verein derzeit auch diskutiert, wie wir organisatorisch und finanziell in die Zukunft gehen. Unser Präsident Bernd Wahler hat als Top-Manager bei Adidas gezeigt, dass er das Handwerk absolut versteht. Die Mannschaft, der gesamte Verein muss allerdings in Vorleistung gehen und zeigen, dass wir ein Top-Partner sind, dass wir Ideen haben, dass wir uns sportlich stabilisieren.

Zurück zum Alltag. Woran arbeiten Sie mit Ihrer Mannschaft, was war in der Vorrunde das Problem?

Wir haben zu viele Gegentore kassiert, das steht außer Frage, es war zu einfach, gegen uns Tore zu erzielen, deshalb haben wir in der Vorbereitung nun auch den Fokus auf das Spiel gegen den Ball gelegt – auch das Viererkettenverhalten.

Fehlt ein Abwehrchef?

Wir haben in Daniel Schwaab einen intelligenten Spieler, der die Kommandos gibt und auch gut coacht, neben ihm kann sich ein Antonio Rüdiger in Ruhe entwickeln.

Mainz 05, Ihr erster Rückrundengegner am Samstag, könnte auch ein Vorbild für den VfB sein. Der FSV macht seit Jahren das Optimale aus seinen Möglichkeiten ...

... aber das kann man nicht vergleichen. Das ist eine ganz andere Konstellation, die haben eine viel niedrigere Erwartungshaltung im Umfeld, eine ganz andere Ausgangsposition und Philosophie. Trotzdem großer Respekt, wie sie sich in der Liga halten. Thomas Tuchel ist ein super Trainer – innovativ, extrem flexibel, einer, der im Spiel häufig das System wechselt. Das ist ihre Philosophie. Gegen Mainz muss man im Kopf wach und flexibel sein. Das ist keine starre Geschichte, der man da begegnet. Sie sind schwer auszurechnen.

Sie haben sich einen einstelligen Platz vorgenommen für Mitte Mai, gerne auch Platz sieben. Wie geht’s 2015 weiter, steigen die Ansprüche dann wieder?

Es ist noch viel zu früh, darüber zu reden. Wir sind mitten in der Saison. Es hängt davon ab, was im Sommer personell passiert und wie die Entwicklung in der Rückrunde ist.

Dürfen Sie überhaupt auf Spielersuche gehen nach dem erneuten Millionenminus des Klubs?

Da bestehen durchaus Möglichkeiten.

Auch für Neuzugänge, die eine Ablösesumme kosten?

Auch für Neuzugänge, die eine Ablösesumme kosten.