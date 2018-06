VfB-Trainer Kramny: Rückkehr in die zweite Heimat

Als wäre die Aufgabe nicht schon nervenaufreibend genug ... Wenn Jürgen Kramny heute (20.30 Uhr/Sky) mit dem VfB Stuttgart beim FSV Mainz 05 antritt, muss der Coach punkten. Für Kramny, der zu allem Überfluss auf den angeschlagenen Spielmacher Daniel Didavi (diesmal ist es die Hüfte) verzichten muss, geht es darum, Tabellenplatz 17 zu verlassen. Auch würde er mit dem ersten Sieg in seinem dritten Bundesliga-Spiel die Chance erhöhen, irgendwann im neuen Jahr vielleicht doch den Zusatz „Interims-“ vor seiner Berufsbezeichnung „Trainer“ streichen zu können. Der Mann steht somit unter Druck – und dann wird die ganze Angelegenheit für den 44-Jährigen eben auch noch in höchstem Maße emotional: „Es wäre ja blöd, wenn ich sagen würde, das Spiel ist nichts Besonderes.“

Für Kramny bedeutet die Rückkehr nach Mainz das Wiedersehen mit der zweiten Heimat: Zurück zur alten Liebe, zurück zu seinen Wurzeln als Coach. „Ich habe 15 Jahre da gelebt, war 13 Jahre im Verein“, erzählte er nun. Eine tolle Zeit sei es gewesen, zwei Aufstiege habe er mit FSV erlebt. „Mich verbindet viel mit dem Klub und der Stadt. Meine Kinder sind dort geboren.“

In der Karnevalshochburg ist der Coach, dem viele in Stuttgart fehlendes Charisma und eine spröde Ausstrahlung vorhalten, ein kleiner Fußball-Held. Gefragt, was ihm beim Namen „Kramny“ als erstes in den Sinn komme, sagt FSV-Sportdirektor Christian Heidel zur „Schwäbischen Zeitung“: „Abstiegskämpfe, Aufstiegskämpfe, Aufstieg, Abstieg, Aufstieg ... Das waren die emotionalsten Momente in unserer Vereinsgeschichte – und Jürgen Kramny ist ein Teil dieser Mainzer Geschichte. Als Spieler und Trainer.“

Fünf Jahre nach der Meisterschaft 1992 mit dem VfB Stuttgart landete der gebürtige Ludwigsburger – Umwege über Nürnberg und Saarbrücken eingeschlossen – schließlich beim FSV. Dort kam der Mittelfeldakteur bis 2005 auf 217 Ligaspiele und 29 Tore, war anfangs sogar Zimmergenosse von Jürgen Klopp. Als Heidel den Verteidiger Klopp im Februar 2001, mitten während der Saison, zum Trainer umfunktionierte, war Kramny plötzlich nicht mehr Teamkollege sondern Befehlsempfänger.

Doch es klappte blendend: 2004 stiegen der Trainer Klopp und der Spieler Kramny schließlich, nach zuvor einigen Dramen, in die Bundesliga auf. Als Klopp ihm nach der ersten Saison ganz oben keinen Profi-Vertrag mehr geben wollte, kehrte der Schwabe, der den angebotenen Job als A-Jugend-Trainer verschmähte, den 05ern schmollend den Rücken. Doch nach einem halben Jahr bei Darmstadt 98 war Kramny zurück. Klopp, längst wieder sein Kumpel, machte ihn zum Trainer der Mainzer U19. Jener U19, die zwei Jahre später ein gewisser Thomas Tuchel übernehmen sollte.

Beide Coaches schätzen Kramny und dessen Arbeit. Vor seinem Debüt als Bundesliga-Trainer gegen Klopps Ex-Klub Dortmund erreichte ihn eine SMS mit besten Wünschen aus Liverpool. Und Klopps Nachfolger Tuchel sagte auf der Pressekonferenz nach dem 1:4 des VfB: „Ab jetzt kann er es gerne packen.“

In Mainz allerdings durfte Kramny bei den Profis nur Co-Trainer unter Jörn Andersen sein. Mit dem Norweger glückte ihm 2008 die Bundesliga-Rückkehr. Als Andersen noch vor Saisonbeginn entlassen wurde, kam jedoch nicht Kramny zum Zug. Heidel, der sich damals für Tuchel entschied, glaubt dennoch an ihn. Er könne es als Chefcoach packen, davon ist der 52-Jährige überzeugt. Der Manager – siehe Klopp, siehe Tuchel, siehe aktuell Martin Schmidt – ist Experte für mutige Entscheidungen in punkto Übungsleiter. „Wir sind in Mainz vielleicht ein wenig der Vorreiter dieser internen Lösungen“, sagt Heidel. Und warum? „Zunächst brauchen sie den guten Trainer im eigenen Bereich von dem sie völlig überzeugt sind und dann brauchen sie den Mut, diesem Trainer – auch gegen den Willen der Öffentlichkeit und vieler sogenannter Experten – das Vertrauen zu geben.“ Ob Kramny dieses Vertrauen in Stuttgart erhält? „Das kann ich nicht beurteilen, da ich zu weit weg bin vom VfB“, sagt der FSV-Sportchef, „aber ich wünsche ihm die Chance.“

Dass Kramny nicht die Aura des Dramatischen umweht wie seinen Freund Klopp? Dass er nicht als Fußball-Intellektueller gilt wie Tuchel? Es spiele keine Rolle. „Jeder Mensch ist wie er ist“, sagt Heidel. „Es gibt hervorragende Trainer, die nicht so extrovertiert sind wie zum Beispiel ein Jürgen Klopp. Wichtig ist, dass sie authentisch sind. Den Eindruck hatte ich bei Jürgen Kramny immer.“

Voraussichtliche Aufstellungen: Mainz: Karius - Brosinski, Bell, Hack, Bengtsson - Baumgartlinger, Latza - Clemens, Malli, Jairo - Muto. – Stuttgart: Tyton - Schwaab, Sunjic, Baumgartl, Insua - Dié, Gentner - Rupp, Maxim, Kostic - Werner.

