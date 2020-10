VfB Stuttgart: Zwischen Ehre und Affäre

Am Montagabend, so vermeldete die Polizei, hatten Beamte den Halter eines Fahrzeuges in der engen Dreikönigsgasse in Bad Saulgau aufgefordert, seinen Wagen umzustellen. Das Auto stand wohl ordnungsgemäß geparkt. Aber die Dreikönigsgasse ist eng und das Fahrzeug sollte nach Ansicht der Polizei weg, „weil ein Einsatzfahrzeug der Feuerwehr in der Dreikönigsgasse Platz benötigte“.

