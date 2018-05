VfB Stuttgart wechselt den Ausrüster

Fußball-Bundesligist VfB Stuttgart hat von der Saison 2019/2020 an einen neuen Ausrüster und arbeitet künftig mit Jako zusammen. Der Sportartikelhersteller rüstet in der Bundesliga bereits Bayer Leverkusen aus und einigte sich mit dem VfB auf einen Vierjahresvertrag. Die Zusammenarbeit mit Puma endet nach der kommenden Saison. „Für uns war es viel besser, die Nummer eins bei Jako zu sein, als bei einem großen Ausrüster in der zweiten Reihe zu stehen“, sagte VfB-Marketingvorstand Jochen Röttgermann am Montag.

Jako wird laut einer Mitteilung des VfB Stuttgart neben der Ausstattung der Profimannschaft alle Teams aus dem Nachwuchsleistungszentrum des VfB mit Trikots und weiteren Teamsportartikeln ausrüsten.

„Mit dem VfB Stuttgart trägt schon bald das fußballerische Aushängeschild der Region und einer der deutschen Traditionsvereine Jako. Wir sind stolz darauf, als Partner und offizieller Ausrüster des VfB künftig im Brustring vereint zu sein“, sagt Rudi Sprüngel, Vorstandsvorsitzender der Jako AG. Für Jochen Röttgermann, Vorstand Marketing und Vertrieb des VfB Stuttgart, war der Ausrüsterwechsel „die beste Lösung für den VfB“. „Nicht zuletzt erzielen wir mit dem Gesamtpaket aus Ausrüstung und Sponsoring bedeutende Mehreinnahmen, mit denen wir unsere ambitionierten sportlichen Ziele weiter verfolgen können.“