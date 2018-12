VfB Stuttgart trauert um Vater von Kapitän Gentner

Schock für Christian Gentner und den VfB Stuttgart: Herbert Gentner, der Vater des Mannschaftkapitäns Christian Gentner, sei am Samstag „unmittelbar nach dem Heimspiel gegen Hertha BSC im Stadion verstorben“, teilte der Club auf seiner Internetseite mit. „Der VfB Stuttgart ist in diesen schweren Stunden mit seinen Gedanken ganz bei der Familie Gentner“, heißt es in der Mitteilung weiter.

Christian Gentner war kurz nach dem 2:1 gegen die Berliner aus der Kabine in den Business-Bereich der Arena gestürmt. Sein Vater war dort zusammengebrochen. Der Notarzt war vor Ort, konnte Gentner senior aber nicht mehr retten. Aufgrund des Vorfalls hatten die Verantwortlichen der Stuttgarter weitestgehend auf Kommentare zur Partie verzichtet.

Christian Gentner hatte während des Spiels unter anderem den Siegtreffer zum 2:1 von Mario Gomez vorbereitet.