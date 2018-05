VfB Stuttgart träumt nach Coup beim FC Bayern von Europa

Was für ein Spiel vom VfB Stuttgart! Was für eine Demütigung für die Bayern! Jupp Heynckes‘ Abschied aus der Bundesliga hat eine bittere Note.

Der VfB Stuttgart beendet dank eines auch in dieser Höhe hochverdienten 4:1 (2:1) gegen den FC Bayern München die erste Bundesligasaison nach dem Wiederaufstieg auf dem siebten Tabellenplatz und kann weiter von der Teilnahme an der Europa League träumen. Um kommende Saison international zu spielen, benötigen die Stuttgarter nun aber Schützenhilfe von den gerade erst Gedemütigten - sollten die Bayern Pokalsieger werden, würde der VfB an der Qualifikation zur Europa League teilnehmen.

Angetrieben in der ersten Halbzeit vom bärenstarken Anastasios Donis, der das erste Tor durch Daniel Ginczek mit einem tollen Sololauf vorbereitete und das zweite nach einem tollen Sololauf selbst vollstreckte, und in der zweiten Halbzeit von der beinahe aufreizend lässigen Spielweise der Bayern und einer eigenen Energieleistung profitierend, schafften die Stuttgarter den höchsten Sieg der Saison gegen die Bayern. Selbst Paris Saint-Germain schaffte keine vier Tore gegen die Münchner.

Bayern verliert sein letztes Heimspiel - das war seit 1983 nicht mehr passiert

Der FC Bayern München verliert ausgerechnet beim allerletzten von 1083 Bundesligaspielen von Trainer Jupp Heynckes erstmals seit 1983 sein letztes Saisonheimspiel. Die Stuttgarter als Partycrasher!

Der VfB beendet die erste Saison nach dem Aufstieg auf Platz sieben. Wer hätte das gedacht im Winter, als der VfB panisch und ein wenig voreilig Aufstiegstrainer Hannes Wolf freistellte und Tayfun Korkut holte? Öffentlich war der Coach schon unten durch, ehe er sein erstes Training geleitet hatte. Und jetzt: Zweitbeste Rückrundenmannschaft der Liga. Und: Sollten die Bayern nächsten Samstag im DFB-Pokalfinale Eintracht Frankfurt schlagen, würde der VfB als Aufsteiger an der Qualifikation zur Europa League teilnehmen.

Vom Panikverein zum Meisterpartyverderber - der VfB ist wieder wer.

Gomez Vater geworden

Dabei waren die Stuttgarter ohne Torjäger Mario Gomez nach München gekommen. Der Ex-Bayer war Vater geworden, eine bessere Entschuldigung für das Fehlen bei dieser VfB-Party gab es nicht.

Dass sich am Ende die Bayern zwar routiniert mit Weißbier abduschten, sie waren ja längst Meister, die Stuttgarter aber mehr als nur die moralischen Sieger dieses Nachmittags waren, kam so:

Keine fünf Minuten waren vorbei, als Anastasios Donis die Kugel am Mittelkreis bekam, sie ebenso trickreich wie schnell nach vorne trieb, plötzlich im Strafraum war, sie quer legte und problemlos den freigelaufenen Daniel Ginczek bediente. 1:0 Stuttgart.

Überhaupt die Stuttgarter: Donis war hinten, war vorne, stoppte Niklas Süle in der Abwehr, überlief ihn in der Offensive; Holger Badstuber kochte Thomas Müller ab - und vielleicht sollte Bundestrainer Joachim Löw sich einmal diesen Erik Thommy genauer ansehen. Einen so agilen, quirligen, trickreichen, fantasievollen und vielfältig auf den defensiven und offensiven Außenbahnen und Halbpositionen im Mittelfeld einsetzbaren Spieler gibt es auch im Weltmeisterkader nicht so häufig.

In der 21. Minute schlugen dann aber doch die Bayern zurück und zeigten, wieso sie und nur sie Meister werden konnten in der Bundesliga. Robert Lewandowski vernaschte Badstuber im Strafraum, spielte dann aus der Drehung und halb im Fallen Corentin Tolisso an, der ohne Probleme zum 1:1 einschoss.

Doch dann kam Donis

Spätestens nach einer halben Spielstunde kontrollierten dann aber die Münchner das Spiel. Der VfB konnte sich bei Torhüter Ron-Robert Zieler bedanken. Der parierte gegen Lewandowskis Kopfball (33.) und gegen Tolissos Schuss (36.) jeweils erstklassig.

Doch dann kam Donis! Wieder so ein schneller Sprint über das halbe Spielfeld, kurz vor dem Strafraum hatte er sich den Ball ein wenig zu weit vorgelegt, Ulreich schien ihn schon zu erreichen, doch Donis legte einfach noch einen Zahn zu - und schoss den Ball zwischen Ulreichs Beine ins Tor. 2:1 in der 42. Minute.

Und wer dachte, die Bayern würden sich die Party schon nicht verderben lassen und in der zweiten Halbzeit wieder zu den Bayern werden, hatte die Rechnung ohne Emiliano Insua und Chadrac Akolo gemacht: Insua mit einem Flankenlauf, den er mit einer passgenauen Flanke vollendete, Akolo per Kopf zum 3:1 (52.). Und es kam noch toller: Der eine überragende Spieler, Donis, flankte auf den anderen überragenden Akteur, Thommy. Der scheiterte per Kopf an Ulreich, doch Ginczek staubte ab (55.).

Dabei blieb es. Nach dem Schlusspfiff jubelten zunächst nur die Stuttgarter, die Bayern brauchten ein paar Minuten, ehe dann doch das Weißbier floss.