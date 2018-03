VfB Stuttgart siegt unter Korkut weiter

Der VfB Stuttgart hat mit dem dritten 1:0-Sieg in Folge einen weiteren Riesenschritt Richtung Klassenerhalt gemacht.

Nach dem Erfolg über den Bundesliga-Dritten Eintracht Frankfurt am Samstagnachmittag lag der Bundesliga-Aufsteiger vor dem Duell des 16. Werder Bremen gegen Hamburg bereits sieben Punkte vor dem Relegationsrang und sechs vor dem 15. FSV Mainz. Schütze des Goldenen Tors war der 1,74 Meter kleine gebürtige Ulmer Erik Thommy, der im Winter für 750000 Euro vom FC Augsburg gekommen war. Der neue VfB-Trainer Tayfun Korkut blieb damit auch im vierten Spiel ungeschlagen, zehn Punkte hat der anfangs skeptisch beäugte 43-jährige damit gesammelt – 2,5 im Schnitt (in seinen 78 Erst- und Zweitligaspielen zuvor waren es nur 1,11 im Mittel).

Es war ein hochverdienter Sieg für den VfB vor 55500 Zuschauern in der Mercedes-Benz-Arena. Die Stuttgarter, bei denen der 31-malige Nationalspieler Holger Badstuber aus Rot an der Rot wie beim 1:0 in Augsburg erneut auf der Sechs spielte, ließen defensiv kaum Chancen zu – mit Ausnahme eines Lattenschusses von da Costa nach acht Minuten. Mit nur 28 Gegentreffern stellt der VfB übrigens nun neben Frankfurt die zweitbeste Defensive der Liga. „Das ist der Schlüssel, kompakt hinten stehen, so muss es sein, das ist die Basis zum Erfolg. Wir hatten Chancen zum 2:0, leider gelingt uns das derzeit noch nicht, aber auf hinten kommt es an, und ich denke, wir haben jetzt alle ein schönes Wochenende“, sagte Badstuber.

In den ersten Minuten dominierte zwar die Eintracht, dann aber schlug der VfB eiskalt zu. Santiago Ascacibar eroberte im Mittelfeld den Ball, Kapitän Christian Gentner hob ihn auf Daniel Ginczek, der umlief Gegner und Torwart und schob den Ball dann aus spitzem Winkel Richtung Tor. Eintracht-Kapitän David Abraham lenkte ihn gegen den Pfosten, Erik Thommy preschte von hinten heran und staubte ab.

Danach kontrollierte Stuttgart die Partie, Frankfurt blieb ohne seine zwei Besten Omar Mascarell (verletzt) und Kevin-Prince Boateng (gesperrt) harmlos. Kurz nach der Pause hätte Ginczek alles klar machen können: Zuerst schoss er allein vor dem Tor per Außenrist da Costa an, dann köpfte er nach einem Eckball in die Hände von Torhüter Lukas Hradecky.

Frankfurt fiel dagegen so gut wie nichts ein – bis zur 79. Minute, als VfB-Verteidiger Benjamin Pavard in höchster Not einen Schuss des eingewechselten Luka Jovic blocken musste. Und bis zur 91. Minute, als Fabian aus 16 Metern knapp vorbei zielte. Der VfB brachte den Sieg über die Zeit und hat nun die Chance, mit einem Sieg nächsten Sonntag bei Schlusslicht Köln fast schon alles klarzumachen im Kampf gegen den Abstieg. Danach erwartet das Korkut-Team die Leipziger.