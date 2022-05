Dramatisches Bundesligafinale: VfB Stuttgart rettet sich in allerletzter Sekunde

Der VfB Stuttgart spielt auch in der nächsten Saison in der Fußballbundesliga. In allerletzter Sekunde, enger ging es nicht, gelingt dem VfB der erlösende Siegtreffer gegen den 1. FC Köln. Endo köpfte den VfB in der zweiten Minute der Nachspielzeit in Führung. Im zeitgleich stattfindenden Spiel verlor Hertha BSC nach einem beherzten Auftritt bei Vizemeister Borussia Dortmund mit 1:2. Auch hier ging es dramatisch zu Sache. Erst in den letzten Minuten gelang den Dortmundern der Siegtreffer.

Die Niederlage in Dortmund bedeutet gleichzeitig den 16. Tabellenplatz für die Herthaner, die mit diesem Ergebnis nun in die Relegation gegen den Drittplatzierten der zweiten Liga müssen. Dort wird morgen der letzte Spieltag ausgespielt. Gegen 17.30 Uhr steht dann auch fest, gegen wen es kommende Woche geht, um noch den Verbleib in Deutschlands Fußballoberhaus zu verteidigen.

Das sind die möglichen Gegner für den VfB

Infrage kommen neben dem Hamburger SV, die Lilien aus Darmstadt und rechnerische Chancen hat auch noch der zweite Hamburger Club, der FC St. Pauli. Am besten stehen allerdings die Chancen für den HSV, der mit der Relegation die Möglichkeit bekommt, nach vier Spielzeiten in der zweiten Liga erstmals wieder aufzusteigen.

Auch die anderen Clubs aus dem Südwesten konnten am letzten Spieltag nichts holen. Der SC Freiburg verlor sein letztes Saisonspiel bei Bayer Leverkusen mit 2:1. Schlimmer traf es die TSG aus Hoffenheim. Die Mannschaft von Trainer Sebastian Hoeneß verlor gegen Borussia Mönchengladbach mit 5:1 und beendet die Saison auf dem neunten Rang. Freiburg landet am Ende der Saison auf dem sechsten Platz. Die Badener fiebern derweil dem Saisonhighlight entgegen. Nächste Woche stehen die Badener im DFB-Pokalfinale.