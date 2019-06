VfB Stuttgart holt Leih-Torwart: Gregor Kobel

Der VfB Stuttgart hat Gregor Kobel von der TSG Hoffenheim für ein Jahr ausgeliehen und damit mutmaßlich den Nachfolger von Ex-Nationalspieler Ron-Robert Zieler als Nummer eins im Tor gefunden.

Der 21-jährige Schweizer, der in der Rückrunde an den FC Augsburg ausgeliehen war, stand bereits bei der Nachmittagseinheit des Fußball-Zweitligisten im Trainingslager in Kitzbühel mit auf dem Platz.

Seinen Vertrag in Hoffenheim verlängerte Kobel um ein Jahr bis 2021. Die TSG verpflichtete als neue Nummer zwei hinter Stammkraft Oliver Baumann den 34 Jahre alten Torwart Philipp Pentke von Jahn Regensburg und gab ihm einen Vertrag bis zum Sommer 2021. Kobels Konkurrent um den Platz in der Startelf beim VfB ist der am 21. Juni vom 1. FC Nürnberg geholte 24 Jahre alte Fabian Bredlow.

