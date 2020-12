VfB Stuttgart: Feuer mit dem griechischen Gladiator

So ganz kann Gabi Schreiber noch nicht aufhören. Wenn etwa Stammkunden aus Lindau in den Friseursalon in der Ravensburger Eichelstraße kommen, steht sie an der Rezeption, um die beiden auf ihre unnachahmlich spritzig-freundliche Art willkommen zu heißen.

So, wie sie das die letzten 46 Jahre getan hat. Gatte Wolfgang Schreiber kümmerte sich derweil – ruhig und konzentriert – ums Haareschneiden. Gemeinsam waren die Schreibers eine Institution in Ravensburg.