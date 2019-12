VfB-Stürmer Gomez geht nicht in Kölner Video-Keller

Von Schwäbische Zeitung

Wegen mutmaßlich versuchter Tötung ermittelt die Kriminalpolizei gegen einen 32-jährigen Mann, der am Mittwochabend gegen 16.30 Uhr eine 21-jährige Frau an einer Bushaltestelle in Berg angegriffen und schwer verletzt haben soll.

Beziehung zur Mutter Laut Polizei war der mutmaßliche Täter zuvor in der Wohnung des Opfers, da er offenbar mit der Mutter der jungen Frau eine Beziehung hatte. Da die Mutter nicht zuhause war, ging die 21-Jährige mit dem Verdächtigen wieder aus dem Haus und zu einer nahegelegenen Bushaltestelle.