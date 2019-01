VfB-Sportvorstand gesprächsbereit über Badstuber-Abschied

Von Deutsche Presse-Agentur

Ein bislang unbekannter Täter hat in der Nacht auf Freitag an einem Räumfahrzeug der Gemeinde Neureichenau in Niederbayern gleich mehrere Radmuttern gelockert. Das Fahrzeug war während der Nacht auf dem Parkplatz einer Schule abgestellt, wie ein Sprecher des Polizeipräsidiums Niederbayern auf Nachfrage von schwäbische.de bestätigte.

Ein Bauhofarbeiter hatte während der Fahrt verdächtige Fahrgeräusche wahrgenommen und bereits am Rad einen Schaden festgestellt.