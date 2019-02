VfB kämpft und kassiert dennoch nächste Niederlage gegen Leipzig

Zuweilen muss man als Fußballtrainer auch unpopuläre Entscheidungen fällen, vor allem, wenn einem das Wasser bis zum Hals steht respektive das Messer auf der Brust. Zwei Endspiele, zwei letzte Bewährungschancen waren VfB-Coach Markus Weinzierl prognostiziert worden, also experimentierte der 44-Jährige gegen den Ligavierten RB Leipzig und wagte etwas, was schon ewig keiner der diversen VfB-Trainer mehr gewagt hatte: Der Kapitän musste raus, nach 44 Spielen in Folge in der Startelf musste Christian Gentner zuschauen. Stattdessen gab Weinzierl dem bis dato maßlos enttäuschenden Gonzalo Castro eine neue Chance im Zentrum. Die Spielführerbinde übernahm Mario Gomez, der praktischerweise auch spielte, Rotsünder Nicolas Gonzelez ist drei Spiele gesperrt.

Mehr entdecken: Hitzlsperger will starken Sportdirektor zum VfB holen

Auch manche Fans nahmen sich an Gentners Schicksal ein Beispiel und blieben einfach weg, nur 46.072 hielten den abstiegsbedrohten Stuttgartern nach sechs Spielen ohne Sieg die Treue. Die Treuesten übrigens waren auch vom Rauswurf von Manager Michael Reschke noch nicht beruhigt – die Cannstatter Kurve respektive das Commando Cannstatt fordert auch weiter den Rücktritt des Präsidenten Wolfgang Dietrich. „Nur ein ahnungsloser Vollidiot glaubt an einen Zusammenhalt mit euch Blendern und Wahrheitsbeugern. Dietrich raus!“, stand auf einem Plakat, „Wie viele Bauernopfer braucht es noch, bis der Sonnenkönig endlich geht“, auf einem anderen, auf dem dritten wurde die Mannschaft ins Gebet genommen: „Zweikampf und Einsatz für unsere Farben – oder geht!“

Überraschender Elfmeter: Hand oder Fehlentscheidung?

Nun denn: Zumindest der Einsatz stimmte gegen Leipzig, im Gegensatz zum 0:3 in Düsseldorf in der Vorwoche. Der VfB kämpfte um jeden Zentimeter, allerdings lag er nach der dritten gefährlichen RB-Szene wieder in Rückstand. Nach einem Einwurf kam der Ball zum Ex-Stuttgarter Timo Werner, der passte nach innen, Marc-Oliver Kempf konnte nicht klären, sondern ließ prallen, und RB-Torjäger Yussuf Poulsen bedankte sich (6.). Wieder zeigte die Dreier- respektive Fünferkette der Stuttgarter mit Weltmeister Benjamin Pavard im Zentrum ihre Schwächen. Vorne war der VfB dafür bei frühsommerlichen 17 Februargraden vom Glück beseelt: Nach einem Luftkampf zwischen Gomez und RB-Kapitän Willi Orban bemühte Schiedsrichter Felix Zwayer den Videobeweis und gab überraschend Elfmeter, obwohl Orban der Ball von Gomez' Stirn aus der Nahdistanz an die zurückgezogene Hand gesprungen und von dort ins Aus getrudelt war. Zwayer sah wohl eine Vergrößerung der Körperfläche, andere eine krasse Fehlentscheidung, Winter-Zugang Steven Zuber jedenfalls nutzte das Geschenk und verwandelte souverän zum 1:1 (16.).

Hass-Chöre für Timo Werner

Alles war also wieder offen, doch schnell hatten die VfB-Fans ihr nächstes Opfer gefunden: Timo Werner, der den Club mit 19 Jahren nach dem Abstieg verlassen hatte. Nach einem Foul am wieselflinken Flügelflitzer und einer Verletzungspause brandeten Hasschöre über dem Nationalspieler auf – man kann über den Fußball und seine Fanatiker zuweilen nur den Kopf schütteln. Werner, bester Mann seiner Elf, ließ sich kurz danach zu einer abfälligen Geste gegen die Kurve hinreißen, die aber ungeahndet blieb.

Das Spiel verflachte, kurz vor der Pause dann die Riesenchance zum 2:1 für den VfB: Marcel Sabitzer kratzte den Kopfball des Türken Ozan Kabak von der Torlinie. Der 18-jährige Kabak war erneut mit der Beste beim VfB, er gewann 70 Prozent seiner Zweikämpfe.

Überhaupt war es ein kampfgeprägtes Spiel, der VfB zwang RB das Grätschen quasi auf – und hatte erneut die Chance, das Spiel zu drehen. Esswein tankte sich links durch, Gomez legte unfreiwillig ab auf Ascacibar, dessen Gewaltschuss Peter Gulacsi allerdings mit der rechten Hand entschärfte (65.). Das rächte sich drei Minuten später: Der Österreicher Sabitzer, der bereits das 1:2 vereitelt hatte, nahm bei einem Freistoß aus 20 Metern Maß – Kabak hatte Poulsen niedergerungen - und ließ Ron-Robert Zieler bei seinem Schuss in den Winkel keine Chance. Fünf Minuten später war der VfB endgültig K.o.: Tyler Adams, die jüngste Entdeckung von RB aus den USA, passte traumhaft auf Poulsen, der Kabak entwischte und zum 1:3 einschob. Es war das zwölfte Saisontor des Dänen.

Gomez-Tor wegen Abseits annulliert

Weinzierls Einwechslungen von Daniel Didavi (75.) und Anastasios Donis (80.) kamen zu spät, das Anschlusstor von Gomez wurde wegen Abseits wieder anulliert (84.).

Die Frage ist nun, wie es mit dem Trainer selbst weitergeht. Wird auch der Coach ausgewechselt - oder reicht dem neuen Sportchef Thomas Hitzlsperger der zumindest kämpferisch überzeugende Auftritt aus, um dem Trainer auch das nächste Spiel bei Werder Bremen zu schenken? Die VfB-Ultras jedenfalls wissen, wen sie auswechseln würden: „Dietrich: Du hast hervorragende Rahmenbedingungen geschaffen“, ätzten sie auf dem letzten Plakat. Der Präsident saß wie ein Häuflein Elend auf der Tribüne.