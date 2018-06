VfB Friedrichshafen wieder öfter im TV – ein bisschen

Die epische – und letztlich dramatisch gegen Berlin verlorene – Finalserie um die deutsche Volleyballmeisterschaft des VfB Friedrichshafens konnten Fans nur live in der Halle oder im Internetstream bei sportdeutschland.tv sehen. Sport 1 übertrug lediglich die Play-off-Spiele der Volleyball-Bundesliga der Frauen.

In der kommenden Saison dürfen die Fans des VfB Friedrichshafen zumindest darauf hoffen, mehr Spiele ihres Vereins live im TV verfolgen zu können als bisher. Sport1 wird künftig mehr Live-Spiele aus der Volleyball-Bundesliga der Frauen und Männer übertragen. Wie der Sender am Donnerstag mitteilte, gilt der neue Vertrag mit der Volleyball-Bundesliga bis einschließlich 2020/21. Demnach werden pro Saison mindestens 33 Hauptrunden- und Play-off-Partien bei den Frauen gezeigt. Sendetermin soll in der Regel der Mittwochabend sein.

Bei den Männern sollen pro Saison mindestens zwölf Partien der Hauptrunde und den Play-offs übertragen werden. Sendetermin soll in der Regel der Donnerstagabend sein.

In der vergangenen Saison übertrug Sport1 sieben Spiele der Männer-Bundesliga und zehn Partien der Frauen-Bundesliga. Alle Partien der Volleyball-Bundesligen werden auch auf sporttotal.tv gezeigt. Sport1 wird auch die Europameisterschaften 2019 und 2021 übertragen.

Petras kommt zum VfB

Derweil hat der VfB Friedrichshafen wie erwartet den slowakischen Nationalspieler Michal Petras verpflichtet. Der 21 Jahre alte Außenangreifer kommt vom österreichischen Meister SK Posojilnica Aich/Dob und unterschreibt beim 13-maligen Meister einen Zweijahresvertrag. In der vergangenen Saison wurde Petras zum besten Spieler in der österreichischen Liga gewählt