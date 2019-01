VfB Friedrichshafen lässt sich auch von Olympiasieger Grankin nicht aufhalten

Diese Demonstration der Stärke war nicht zu erwarten gewesen: Die Volleyballer des VfB Friedrichshafen haben am Mittwochabend in Berlin den deutschen Meister und ewigen Rivalen Berlin Volleys mit 3:0 (25:23, 25:17, 25:21) sprichwörtlich aus der eigenen Halle rausgefegt. „Das hat richtig Spaß gemacht. Die letzten Wochen waren nicht einfach für uns, aber dieses Spiel hat für Vieles entschädigt“, sagte VfB-Trainer Vital Heynen.

Die Berliner rutschten durch die vierte Saisonniederlage in der Bundesliga mit 26 Punkten auf den vierten Platz ab, die Häfler sprangen mit nun 31 Punkten auf Platz 1 – konnten allerdings noch von den Alpenvolleys abgefangen werden; das Spiel des Kooperationsprojekts aus Innsbruck und Unterhaching in Bühl fand nach Redaktionsschluss statt. Doch unabhängig von der Tabellenlage: Zum ersten Mal seit längerer Zeit konnten die Volleyballer vom Bodensee von Anfang bis Ende überzeugen. „Wir haben stabil gespielt. Zuletzt haben wir oft zu viele Fehler gemacht, heute haben wir Berlin zu Fehlern gezwungen. Hier zu gewinnen, macht immer Spaß“, so Heynen.

Dass die Häfler vor allem in den Sätzenj zwei und drei so dominant auftraten, lag aber auch an der eigenen Stärke. Pünktlich zum Spitzenspiel hatte sich die Personalsituation entspannt: Libero und Kapitän Markus Steuerwald, zuletzt wegen einer Schulterblessur geschont, kehrte zurück. „Markust ist zwar noch überhaupt nicht fit, aber es ist wichtig, ihn wieder zu haben“, so Heynen. David Sossenheimer, der Steuerwald zuletzt als Libero vertreten hatte, spielte wieder in seiner Stammrolle als Außenangreifer; das war zuletzt wegen Problemen am Sprunggelenk unmöglich gewesen.

Die Häfler zeigten sich auch gänzlich unbeeindruckt vom spektakulären Transfercoup der Berliner: Nachmittags hatten die Volleys die Verpflichtung des russischen Zuspielers Sergej Grankin bekanntgegeben, abends stand der schon mit seinen neuen Teamkollegen auf dem Parkett. Der 34-Jährige, Olympiasieger von 2012 und mehrmals zum besten Zuspieler Europas gewählt worden, hatte seinen Vertrag bei Dynamo Moskau im Streit aufgelöst.

„Grankin gehört zu den besten fünf Zuspielern der Welt“

Berlin ist die erste Auslandsstation für den Zuspieler – der vom Namen her eigentlich einige Nummern zu groß ist für die Bundesliga. „Er ist Stammspieler der Nationalmannschaft Russlands, gehört zu den fünf besten Zuspielern der Welt. Es ist beeindruckend, dass so einer in der Bundesliga ist. Für die Liga ist das gut“, so Heynen.

Am Mittwoch aber konnte auch Grankin nichts ausrichten gegen das wuchtige und präzise Spiel der Häfler. Man merkte, dass Grankin und seine neuen Mitspieler sich noch aneinandergewöhnen müssen. Man merkte aber auch, warum die Berliner ihn verpflichtet haben: Wenn die Häfler gewisse Probleme haben, in die Saison zu kommen und vor allem an ihrer Konstanz arbeiten müssen, stimmt es bei den rundernerneuerten Volleys hinten und vorne nicht. „Mit Blick auf den Saisonverlauf und in enger Abstimmung mit dem Trainerteam sehen wir an vielen Stellen Handlungsbedarf“, hatte Berlins Manager Kaweh Niroomand vor der Partie gesagt. Und weiter: „Unser Zuspiel versuchen wir nun, mit Sergej zu konsolidieren. Daraufhin kommt hoffentlich auch der Angriff endlich richtig in Schwung.“

Gegen Friedrichshafen klappte das noch nicht.