VfB Friedrichshafen hat genug gelernt

Von der ersten Trainingseinheit im Spätsommer an bereiten sich die Volleyballer des VfB Friedrichshafen auf die am Samstag (17.30/Sport1) in der ZF-Arena startende Finalserie um die deutsche Meisterschaft vor. Nicht nur aufs Finale, sondern eben auch auf den Gegner, die Berlin Volleys. „Unser Anspruch ist es nicht, gegen Bühl oder die Netzhoppers aus Königs Wusterhausen zu gewinnen. Wir wollen die Meisterschaft holen. Und dafür schauen wir eben frühzeitig nach Berlin, am besten schon vor der Saison“, sagt Friedrichshafens Außenangreifer David Sossenheimer in einer Offenheit, die man sich als Profisportler womöglich nur vor einer Finalserie erlaubt.

Oder, wenn man Teil einer der zwei absolut dominierenden Mannschaften der Liga ist. Seit 1998 kommt der deutsche Volleyballmeister entweder vom Bodensee oder von der Spree. Acht Titel gingen seitdem nach Berlin, 13 an den VfB (zuletzt 2015). „Die Wahrscheinlichkeit ist einfach sehr hoch, dass es für uns am Ende gegen Berlin geht. Deshalb schauen wir frühzeitig, welche Spieler die holen, wo deren Stärken und Schwächen liegen – und stellen uns darauf ein“, sagt Sossenheimer und nennt einen simplen Grund: „Wenn wir warten, bis wir im Finale stehen, ist es dafür zu spät.“

Zum Führungsspieler geworden

Nach diesem Prinzip feilten die Friedrichshafener in der vergangenen Saison zum Beispiel an den Aufschlägen. „Die Berliner haben sich in der Sommerpause in der Annahme verstärkt. Darauf haben wir reagiert“, erklärt er. Ein Beispiel: Vergangene Saison eröffneten die Häfler vor allem mit sogenannten Float-Aufschlägen, mit weniger druckvollen Aufschlägen. Sossenheimer nennt sie: „Taktische Aufschläge: Berlin hatte mit Robert Kromm einen sehr starken Angreifer, der aber in der Annahme eher schwach war. Unser System war darauf angelegt, ihn anzuvisieren mit unseren Float-Angriffen und dann sofort den Block gut zu stellen.“ Das heißt: Die Häfler spekulierten, dass den Berlinern nicht sofort ein Angriffsschlag gelingen würde, und wollten ihrerseits einen Blockpunkt machen.

Diese Saison trainierten die Häfler vorrangig druckvolle Sprungaufschläge, wie sie etwa Bartlomiej Boladz im Halbfinale en masse zeigte. Um die stärker besetzte Berliner Annahme gar nicht erst zum Zug kommen zu lassen. „Das wurde vor der Saison so kommuniziert, wir haben es trainiert und setzen es jetzt um“, sagt Sossenheimer.

Seit drei Jahren spielt er für den VfB Friedrichshafen. Als Trainer Vital Heynen im Jahr 2016 den VfB übernahm, holte er den Jungprofi vom TV Bühl an den Bodensee. Sossenheimer wuchs unter Heynen zum Führungsspieler, spielt in der Nationalmannschaft, Clubs aus dem Ausland bekunden ihr Interesse. Sein Vertrag läuft aus. Ob mit der Ära Heynen, der Weltmeistercoach will sich nur noch um seine polnische Nationalmannschaft kümmern, auch die Ära Sossenheimer in Friedrichshafen endet, will er nicht verraten. Er sagt nur: „Klar, in Friedrichshafen geht jetzt eine Entwicklung zu Ende. Es ist die letzte Chance, mit Vital die Meisterschaft zu holen. Deshalb müssen wir das in diesem Jahr auch endlich tun.“

Schon im vergangenen Jahr waren die Friedrichshafener so nah am Titelgewinn, wie man es sich nur vorstellen kann. Die ersten 37 Spiele der Saison gewannen sie damals wettbewerbsübergreifend. „Wir haben damals nach Perfektion gestrebt“, sagt Sossenheimer. „Das hat Energie und Nerven gekostet.“ Energie und Nerven, wie man sie schließlich in der Finalserie gebraucht hätte. Im fünften und entscheidenden Finalspiel hatte Friedrichshafen einen 0:2-Rückstand wettgemacht, und scheiterte schließlich doch – natürlich an Berlin.

„Ein Finale zu spielen, lernt man nur im Finale“

Sein damaliger Kapitän Simon Tischer sei hinterher zu ihm gekommen und hatte ihm gesagt, dass man aus einer Niederlage immer mehr für die Zukunft lerne als aus einem Sieg. „Ich hätte ihm damals gerne eine reingehauen“, gibt Sossenheimer zu. „Aber wenn ich ehrlich bin, hat er recht behalten.“ Man sei geduldiger geworden. „Heute denke ich oft: Wenn wir aus einem schlechten Spiel drei Punkte mitnehmen, steht erst mal der Sieg im Vordergrund, nicht das, was schlecht gelaufen ist.“

Und noch eine Sache habe man in den vergangenen Jahren gelernt: Wie man ein Finale spielt. „Ein Finale hat immer seine ganz eigenen Gesetze. Und ein Finale zu spielen, lernt man eben nur im Finale, wenn man es selbst erlebt hat“, sagt Sossenheimer. „Wir haben es jetzt zweimal erlebt. Wir haben zweimal aus unseren Niederlagen gelernt. Wir haben jetzt genug gelernt. Jetzt müssen wir auch mal gewinnen.“